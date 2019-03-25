В Кемерове перекроют движение из-за годовщины пожара в «Зимней вишне»

СЕГОДНЯ 03:17 2019-03-25T03:19:26+03:00

Год назад в торговом центре погибли 60 человек Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В понедельник, 25 марта, в Кемерове перекроют проспект Ленина из-за годовщины пожара в «Зимней вишней». Ограничение продлится до утра 26 марта.

Городская администрация закроет проезда для автотранспорта по проспекту Ленина от улице Дзержинского до улицы Красная. Ограничение начнет действовать в 9 часов утра 25 марта и продлится до 6 часов утра 26 марта. Также в это время будет запрещена стоянка автомобилей. Оставленные рядом с «Зимней вишней» автомобили будут вывезены эвакуатором

Весь общественный транспорт будет объезжать участок по улице Дзержинского, Красноармейской и Красная. Троллейбусы, следующие до Вокзала, будут доезжать до остановки РЕСО-Гарантия.

Трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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– Некоторые не знали дороги, не знали, что был еще проход. Мы смогли помочь. Мы спустили людей до первого этажа. Еще ребята помогли людям, которые были в инвалидных колясках – несли их на руках. Когда мы спустились вниз, там уже работали пожарные (подробнее)

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Понимая, что находящимся там людям может понадобиться его помощь, мужчина тут же рванул к «Зимней вишне». Через полтора часа после начала пожара, когда Семенов подъехал к ТРЦ, так был настоящий хаос (подробнее)

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- Я нахожусь на самом первом этапе работы – собирают материал, беседую с кемеровчанами, слушаю их истории, - рассказала Валерия Березкина. – Пожар – это отправная точка, с которой начинаются перемены в людях, после которой они приходят к пониманию того, что нет ничего ценнее жизни. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU