Пропавшая в Новокузнецке 17-летняя девушка найдена

СЕГОДНЯ 05:23 2019-03-25T06:21:07+03:00

Изменить размер текста: A A

17-летняя девушка, которую в течение недели искали в Новокузнецке, найдена. О завершении поиска сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Пропавшую девушку нашли живой, однако обстоятельства завершения поисков, место, где в течение нескольких дней находилась разыскиваемая, волонтеры не сообщают.

Напомним, девушка ушла из дома 19 марта и в течение нескольких дней о ее судьбе ничего не было известно. Примечательно, что на сайте поисково-спасательного отряда в комментариях под объявлением о розыске очевидцы сообщали, что несколько раз видели девушку.

Сейчас поиски пропавшей завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU