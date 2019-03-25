2019-03-25T06:21:07+03:00
Общество

Пропавшая в Новокузнецке 17-летняя девушка найдена

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»
Екатерина РОМАНОВА
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17-летняя девушка, которую в течение недели искали в Новокузнецке, найдена. О завершении поиска сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Пропавшую девушку нашли живой, однако обстоятельства завершения поисков, место, где в течение нескольких дней находилась разыскиваемая, волонтеры не сообщают.

Напомним, девушка ушла из дома 19 марта и в течение нескольких дней о ее судьбе ничего не было известно. Примечательно, что на сайте поисково-спасательного отряда в комментариях под объявлением о розыске очевидцы сообщали, что несколько раз видели девушку.

Сейчас поиски пропавшей завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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