Кемеровчане возложили цветы к памятному камню у бывшей «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 07:13 2019-03-25T08:12:10+03:00

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Больше 200 человек пришли почтить память погибших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Кемеровчане возложили цветы к памятному камню и выпустили в небо белые шары.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/699037" frameborder="0"></iframe> Возложение цветов к памятному мемориалу у "Зимней вишни".Кемеровчане пришли почтить память погибших в пожаре людейКирилл ЧАЩИН

Утром 25 марта кемеровчане пришли на место снесенного торгового центра «Зимняя вишня», чтобы отдать дань погибшим на пожаре людям. Жертвами трагедии, которая произошла год назад, стали 60 человек, 37 из которых - дети.

Горожане принесли к мемориалу игрушкиФото: Кирилл ЧАЩИН

Возле памятного мемориала собрались родственники погибших в пожаре и просто неравнодушные горожане. Место трагедии посетил и Игорь Востриков, потерявший пять членов семьи.

В 10.00 была объявлена минута молчания, после которой представители Русской православной церкви отслужили молебен по погибшим. Затем пришедшие возложили цветы к памятному камню и выпустили в небо белые шары.

После молебна родственники погибших выпустили в небо белые шарыФото: Кирилл ЧАЩИН

Напомним, пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года. На тот момент в здании находилось более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, расследование которого в данный момент продлено до 25 марта. В рамках расследования арестованы 14 человек. Вишневский стал 15-м фигурантом уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU