Центр Кемерова встал в огромной пробке из-за перекрытия дороги у «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 07:40 2019-03-25T08:33:00+03:00

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Центр Кемерова сковала серьезная пробка из-за перекрытия дороги возле бывшей «Зимней вишни». Скорость движения на улице Красноармейской составляет не больше 7 километров в час.

Из-за траурных мероприятий, которые проходят сегодня вблизи площадки, где располагался ТЦ «Зимняя вишня», было перекрыто движение на части проспекта Ленина. Это стало причиной серьезных пробок на параллельно расположенных улицах.

Так, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потоков на улице Красноармейской от Черняховского до Красной не превышает 7 километров в час. Также в пробке стоит весь Красноармейский мост - движение затруднено в обе стороны. Трудности есть с проездом на улице 50 лет Октября.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», ограничение движения на проспекте Ленина будет действовать до 6.00 26 марта.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года. На тот момент в здании находилось более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, расследование которого в данный момент продлено до 25 марта. В рамках расследования арестованы 14 человек. Вишневский стал 15-м фигурантом уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU