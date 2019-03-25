2019-03-25T08:36:18+03:00
Происшествия

Ребенка и троих взрослых спасли при пожаре в кемеровской многоэтажке

Пожар случился глубокой ночью в доме на Октябрьском проспекте
Екатерина РОМАНОВА
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Ребенка и троих взрослых спасли при пожаре в кемеровской многоэтажке. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Ребенка и троих взрослых спасли при пожаре в кемеровской многоэтажке. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Троих взрослых и одного ребенка спасли минувшей ночью пожарные в Кемерове. Все они не могли самостоятельно выйти из квартиры, где случился пожар.

В ночь с воскресенья на понедельник, в 1.57, на пульт диспетчера поступил тревожный сигнал: горит квартира на последнем этаже в одном из многоэтажных домов на проспекте Октябрьском. На место пожара незамедлительно выдвинулись семь единиц техники и 24 человека.

К моменту прибытия из окна квартиры на последнем этаже шел дым, а вот в подъезде задымления не было, так что эвакуация других жильцов не потребовалась. В самой же квартире, отрезанные от выхода густой пеленой дыма, находились трое взрослых и один ребенок. Специалисты газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств вывели всех четверых на улицу. К счастью, жильцам квартиры не потребовалась медицинская помощь.

- В результате пожара в кухне обгорели стены, мебель и вещи на общей площади три квадратных метра, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Возможной причиной пожара специалисты называют нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, однако точно установить, из-за чего начался пожар, еще только предстоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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