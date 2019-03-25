Большегрузам на месяц запретили въезд в Кемерово

СЕГОДНЯ 09:30 2019-03-25T11:40:30+03:00

Взвешивать большегрузный транспорт будут на всех въездах в город, а также на специально оборудованных площадках Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Кемерове ввели весеннее ограничение движения большегрузного транспорта. Оно будет действовать с 25 марта по 23 апреля.

Ограничение въезда в город для большегрузов - ежегодная мера, которая позволяет предотвратить разрушение асфальта на городских магистралях. Взвешивать транспорт на всех въездах в город, а также на дополнительных специально оборудованных площадках будут специалисты центра организации дорожного движения совместно с сотрудниками ГИБДД в круглосуточном режиме.

- Для получения специального разрешения на перевозку грузов перевозчикам необходимо обращаться в управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово по адресу: проспект Советский, 54, - сообщили в администрации Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU