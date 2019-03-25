Новокузнечане обнаружили висящего на здании педагогического колледжа мужчину

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-25T10:59:42+03:00

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В Новокузнецке на здании педагогического колледжа обнаружили тело мужчины. Обстоятельства смерти горожанина устанавливают компетентные органы.

Днем 25 марта в одном из новокузнецких пабликов в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано фото, сделанное во дворе Новокузнецкого педагогического колледжа. На кадре запечатлен висящий на пожарной лестнице мужчина. По словам очевидцев, погибший 1982 года рождения, приехал в Новокузнецк и Междуреченска. Обстоятельства его гибели неизвестны.

Очевидцы сообщают, что погибший мужчина приехал в Новокузнецк из Междуреченска Фото: "Новокузнецк онлайн" / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU