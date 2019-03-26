Весенняя ночь предстала в Небе Кемерова
Вот и состоялось долгожданное событие - презентация ELANTRA Spring Night (ЭЛАНТРА Весенняя ночь), организованное компанией Автоцентр Кемерово, официальным дилером Hyundai.
Гостям мероприятия была предложена увлекательная зрелищная программа, легкие закуски, разнообразные коктейли и возможность принять участие в розыгрыше стильных призов. Уникальные подарки предоставили именитые партнеры мероприятия: страховая компания Росгосстрах, фирменный установочный центр StarLine, модная галерея ModApriori, клиника эстетической медицины Ирина.
Кульминационным моментом праздника стало эффектное появление новой Hyundai ELANTRA в клубах стелящегося дыма, сопровожденное современными спецэффектами.
ООО «Автоцентр Кемерово» - официальный дилер Hyundai, обещает и впредь радовать жителей города Кемерово своими эксклюзивными мероприятиями.
Следите за новостями, дабы не пропустить очередное грандиозное событие.
Вас ждут по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2А, тел.: 8 (3842) 45-01-01.
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ИСТОЧНИК KP.RU