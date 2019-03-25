2019-03-25T14:37:58+03:00
Общество

«Это надо видеть!»: Николай Валуев пригласил туристов в Кузбасс

Обращение к туристам Валуев разместил в соцсетях [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Николай Валуев пригласил туристов в Кузбасс. Фото: кадр видео vk.com.Николай Валуев пригласил туристов в Кузбасс. Фото: кадр видео vk.com.
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Известный боксер и политик Николай Валуев разместил в соцсетях видеоролик, в котором выразил восхищение природой Кузбасса и пригласил туристов приезжать сюда.

Николай Валуев в Кузнецком Алатау..Видео: vk.com, "Типичный Кемерово"

Голубое небо, тайга, горы, белый снег и солнце – все это попало на видео, которое появилось в социальных сетях 25 марта. Примечательно, что кадры сделаны в Кузнецком Алатау на горе Малый Таскыл.

- Это - красота России, это надо видеть, - заявил Николай Валуев и пригласил туристов побывать в Кузнецком Алатау. - Предлагаю, конечно, каждому постараться сделать все для того, чтобы побывать в этих местах.

"Это надо видеть!" - сказал Николай Валуев. Фото: Instagram.

"Это надо видеть!" - сказал Николай Валуев. Фото: Instagram.

Кроме того, известный политик и боксер разместил на своей странице в Instagram несколько фотографий из своего путешествия по Кузнецкому Алатау.

ИСТОЧНИК KP.RU

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