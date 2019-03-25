В Кемерове в память о жертвах пожара в «Зимней вишне» проходит концерт

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-25T16:09:25+03:00

В Кемерове в память о жертвах пожара в «Зимней вишни» проходит концерт. Фото: кадр видео трансляции.

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25 марта в Государственной филармонии Кузбасса собрались горожане, чтобы увидеть концерт кемеровских артистов, который те посвятили годовщине трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

«Свет памяти моей неугасимый» - так называется благотворительный концерт памяти жертв трагедии в «Зимней вишне». Шедевры мировой и классической музыки - произведения Баха, Сен-Санса, Рахманинова, Шуберта, Варламова - объединены единой духовной темой, проникнуты светлой печалью.

Концерт можно посмотреть не только в филармонии, но и в прямой трансляции.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года - его жертвами стали 60 человек, большинство из которых - дети. Предварительно установлено, что пожар начался из-за короткого замыкания в светодиодном светильнике на четвертом этаже здания. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей, арестованы 14 человек, все они находятся в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU