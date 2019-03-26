Уволенный в прямом эфире новокузнецкий чиновник занял другую должность

СЕГОДНЯ 04:17 2019-03-26T04:17:57+03:00

Вячеслав Щекин, которого мэр назвал бездельником, будет отвечать за ЖКХ

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Мэр Новокузнецка назначил на должность руководителя ГУ ЖКХ по Новоильинскому району Вячеслава Щекина. Ранее он был главой поселка Абагур-Лесной и был уволен мэром в прямом эфире.

Чиновник, которого Сергей Кузнецов назвал бездельником в прямом эфире передачи «Утро с мэром», занял новую должность.

«На должность руководителя Абагура временно назначен глава Центрального района Николай Маслов, который пока будет совмещать две должности. Вячеслав Щекин, ранее занимавший эту должность, с сегодняшнего дня назначен руководителем ГУ ЖКХ по Новоильинскому району», - написал Сергей Кузнецов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, на передачу «Утро с мэром», которая идет в прямом эфире, дозвонилась жительница поселка Абагур-Лесной. Женщина пожаловалась на нечищеные дороги, отсутствие остановок и плохую воду. Сергей Кузнецов отреагировал резко: позвонил Николаю Маслову и сказал, чтобы он уволил главу поселка Щекина, назвав последнего бездельником.

ИСТОЧНИК KP.RU