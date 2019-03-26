2019-03-26T07:17:17+03:00
Общество

Фтизиатрическую службу в Кузбассе ждет централизация

В ее рамках будут объединены несколько диспансеров
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемеровской области – сложная ситуация по туберкулезу, которая усугубляется высокой распространенностью ВИЧ инфекцииВ Кемеровской области – сложная ситуация по туберкулезу, которая усугубляется высокой распространенностью ВИЧ инфекции
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В Кемеровской области грядет централизация фтизиатрической службы. В ее рамках в одно юридическое лицо будут объединены противотуберкулезный диспансер в Прокопьевске и Новокузнецке и областной фтизиопульмонологический центр.

Регион посетили эксперты Министерства здравоохранения. Прошлый такой визит состоялся в апреле 2018 года. На встрече с начальником департамента Михаилом Малиным эксперты отметили положительную динамику в работе фтизиатрической службы.

- В прошлом году было рекомендовано провести централизацию службы, так как она была крайне разрознена и неэффективна. Сегодня уже отмечаются изменения в этом направлении. Конечно, в Кемеровской области - сложная ситуация по туберкулезу, которая усугубляется высокой распространенностью ВИЧ-инфекции. Поэтому эти службы должны работать в тесной связи, - пояснила заведующая научно-организационным отделом Новосибирского НИИ туберкулеза Ольга Ревякина.

Эксперты отметили, что необходимо совершенствовать оснащение бактериологических лабораторий, активнее внедрять новые методики по выявлению лекарственной устойчивости.

Главный врач Кемеровского областного фтизиопульмонологического медицинского центра Ирина Осинцева добавила, что уже в ближайшее время по рекомендации экспертов пройдет полноценный аудит всей фтизиатрической службы Кузбасса. В рамках централизации службы планируется объединение в одно юридическое лицо противотуберкулезного диспансера в Прокопьевске и Новокузнецке и областного фтизиопульмонологического медицинского центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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