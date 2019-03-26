2019-03-26T07:24:09+03:00
Происшествия

Три сноубордиста заблудились в Шерегеше

Спасательная операция заняла около трех часов
Екатерина РОМАНОВА
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В Шерегеше заблудились сноубордисты. ФОТО: архив КП.В Шерегеше заблудились сноубордисты. ФОТО: архив КП.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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Трое сноубордистов во время отдыха на горе Зеленой заблудились и не смогли самостоятельно найти дорогу обратно.

ЧП произошло 25 марта. Два сноубордиста из Торжка и один из Твери во время катания потерялись в районе 3-го Ключа. Сначала они самостоятельно попытались найти дорогу обратно, но в какой-то момент поняли, что без посторонней помощи им не справиться. Сноубордисты вышли на связь со спасателями около 17.05, и те сразу же приступили к поиску заблудившихся. В 17.47 их местонахождение было установлено.

- Спасатели Константин Балдыков, Александр Семдянкин и Максим Францев искали туристов, прочесывая место предполагаемого их нахождения на снегоходе и на лыжах, - сообщил начальник отдела СМИ и организации Агентства защиты населения и территории Кемеровской области Дмитрий Халецкий. - Вскоре сноубордистов удалось найти.

Спасатели добрались до заблудившихся туристов и вывезли их к подножию горы. Уже в 20.10 сноубордисты отогревались в теплом помещении и делились впечатлениями от «приключения». Пострадавших среди заблудившихся нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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