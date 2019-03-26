Опасная для здоровья вода текла из кранов жителей Кемеровского района
Житель одного из многоквартирных домов поселка Новостройка пожаловался на то, что из крана течет вода плохого качества. Как оказалось позже, кроме мутности в воде было превышено в несколько раз содержание железа и марганца .
Сотрудники Роспотребнадзора проверили сообщение жителя Новостройки о том, что качество питьевой воды, текущей из крана, оставляет желать лучшего. И действительно: оказалось, что вода не только мутная, но и с превышением норм содержания железа и марганца в несколько раз. По этому факту было возбуждено уголовное дело, и суд обязал управляющую компанию обеспечить соответствие качества холодной питьевой воды по микробиологическому показателю и санитарно-химическим показателям.
Судебный пристав-исполнитель вручила руководителю управляющей компании требование об исполнении решения суда, а также предупреждение об уголовной ответственности за его неисполнение, - сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области. - Решение суда было исполнено в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
ИСТОЧНИК KP.RU