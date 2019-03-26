2019-03-26T08:18:00+03:00
Общество

Опасная для здоровья вода текла из кранов жителей Кемеровского района

Управляющая компания по решению суда должна исправить это
Екатерина РОМАНОВА
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Чистая питьевая вода пошла из кранов кузбассовцев лишь после вмешательства суда и приставов. Фото: пресс-служба УФССПЧистая питьевая вода пошла из кранов кузбассовцев лишь после вмешательства суда и приставов. Фото: пресс-служба УФССП
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Житель одного из многоквартирных домов поселка Новостройка пожаловался на то, что из крана течет вода плохого качества. Как оказалось позже, кроме мутности в воде было превышено в несколько раз содержание железа и марганца .

Сотрудники Роспотребнадзора проверили сообщение жителя Новостройки о том, что качество питьевой воды, текущей из крана, оставляет желать лучшего. И действительно: оказалось, что вода не только мутная, но и с превышением норм содержания железа и марганца в несколько раз. По этому факту было возбуждено уголовное дело, и суд обязал управляющую компанию обеспечить соответствие качества холодной питьевой воды по микробиологическому показателю и санитарно-химическим показателям.

Судебный пристав-исполнитель вручила руководителю управляющей компании требование об исполнении решения суда, а также предупреждение об уголовной ответственности за его неисполнение, - сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области. - Решение суда было исполнено в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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