2019-03-26T08:24:50+03:00
Общество

В мэрии Новокузнецка назначили нового ответственного за транспорт

Начальником профильного управления стал Евгений Машуков
Кирилл ЧАЩИН
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Евгений Машуков. Фото: администрация НовокузнецкаЕвгений Машуков. Фото: администрация Новокузнецка
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В администрации Новокузнецка назначили нового начальника управления по транспорту и связи. Им с 22 марта стал Евгений Машуков.

- Глава Новокузнецка поставил перед новым руководителем задачу развития городского транспортного хозяйства, включая анализ и оптимизацию работы Единого центра организации пассажирских перевозок, - отметили в администрации Новокузнецка.

Евгений Машуков родился в 1967 году. Он имеет два высших образования по специальностям «Организация управления на транспорте» и «Юриспруденция». Больше восьми лет он проработал на транспортных предприятиях города, еще 17 лет - в органах МВД. Машуков имеет ряд наград, в том числе медали «За веру и службу России», «За службу на Северном Кавказе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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