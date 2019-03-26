Россельхозбанк в Кузбассе проводит программу рефинансирования кредитов

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-26T09:20:00+03:00

С начала 2019 года в данном сегменте уже выдано 46,3 миллиона рублей

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За неполные 3 месяца 93 клиента оформили рефинансирование потребительского кредита на сумму 46,3 миллиона рублей. Следует отметить, что в 2018 году предложением рефинансировать кредиты воспользовалось 446 клиентов на сумму свыше 178,8 миллиона рублей.

Программа рефинансирования от АО «Россельхозбанк» дает возможность клиентам оформить кредит по привлекательной процентной ставке, объединив не более трех кредитов разных банков в один, независимо от их целей и наличия обеспечения, и позволяет сделать ежемесячный платеж и срок кредита приемлемыми для заемщика. Кроме того, клиент может увеличить сумму кредита за счет привлечения созаемщиков, а также получить часть суммы кредита наличными. По желанию клиенты могут выбрать удобную дату платежа и схему погашения кредита.

- Основное преимущество рефинансирования заключается в том, что клиент существенно понижает действующую процентную ставку. Этот фактор существенно влияет на выбор клиентов в пользу данного кредитного продукта Банка, - отметил директор филиала Станислав Домбровский.

ИСТОЧНИК KP.RU