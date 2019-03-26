2019-03-26T09:20:00+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк в Кузбассе проводит программу рефинансирования кредитов

С начала 2019 года в данном сегменте уже выдано 46,3 миллиона рублей
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За неполные 3 месяца 93 клиента оформили рефинансирование потребительского кредита на сумму 46,3 миллиона рублей. Следует отметить, что в 2018 году предложением рефинансировать кредиты воспользовалось 446 клиентов на сумму свыше 178,8 миллиона рублей.

Программа рефинансирования от АО «Россельхозбанк» дает возможность клиентам оформить кредит по привлекательной процентной ставке, объединив не более трех кредитов разных банков в один, независимо от их целей и наличия обеспечения, и позволяет сделать ежемесячный платеж и срок кредита приемлемыми для заемщика. Кроме того, клиент может увеличить сумму кредита за счет привлечения созаемщиков, а также получить часть суммы кредита наличными. По желанию клиенты могут выбрать удобную дату платежа и схему погашения кредита.

- Основное преимущество рефинансирования заключается в том, что клиент существенно понижает действующую процентную ставку. Этот фактор существенно влияет на выбор клиентов в пользу данного кредитного продукта Банка, - отметил директор филиала Станислав Домбровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбассовцы выздоравливают: в регионе сократилось число больных ОРВИ
Спортсмен из Кузбасса встретился с Дональдом Трампом в Белом доме
Дмитрий Маликов написал музыку о пожаре в «Зимней вишне»
На GrelkaFest в Шерегеше выступит украинская группа
Из Кемерова хотят запустить скоростную электричку до Новосибирска
Не дают рожать: Медики прокомментировали слухи вокруг кемеровских роддомов
В мэрии Новокузнецка назначили нового ответственного за транспорт
Опасная для здоровья вода текла из кранов жителей Кемеровского района
Весенняя ночь предстала в Небе Кемерова
Три сноубордиста заблудились в Шерегеше
Состояние владельца «Зимней вишни» выросло на десятки миллионов долларов
Фтизиатрическую службу в Кузбассе ждет централизация
Уволенный в прямом эфире новокузнецкий чиновник занял другую должность
В Кемерове в память о жертвах пожара в «Зимней вишне» проходит концерт
«Это надо видеть!»: Николай Валуев пригласил туристов в Кузбасс
На опасных перекрестках в Новокузнецке установят новые светофоры
Два миллиарда рублей: потерпевшие при пожаре в «Зимней вишне» требуют возмещения ущерба
Новокузнечане обнаружили висящего на здании педагогического колледжа мужчину
Большегрузам на месяц запретили въезд в Кемерово
Ребенка и троих взрослых спасли при пожаре в кемеровской многоэтажке
Центр Кемерова встал в огромной пробке из-за перекрытия дороги у «Зимней вишни»
Кемеровчане возложили цветы к памятному камню у бывшей «Зимней вишни»
Пропавшая в Новокузнецке 17-летняя девушка найдена