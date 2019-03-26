Из Кемерова хотят запустить скоростную электричку до Новосибирска
«Ласточка» может появиться в 2020-2021 годах
«Ласточка» может развивать скорость до 160 километров в часФото: Михаил ФРОЛОВ
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Из Кемерова и Новокузнецка до Новосибирска хотят запустить скоростные поезда «Ласточка». Такую возможность рассматривают Российские железные дороги.
ОАО «РЖД» хотят запустить электрически из Новосибирска в Омск, Томск, Барнаул, Новокузнецк и Кемерово. Для реализации проекта в 2020-2021 годах железнодорожникам нужно будет модернизировать существующие депо и построить новые, а также определить пропускную способность железнодорожных линий, выбрать перевозчика, сообщает ТАСС.
Скоростной электропоезд «Ласточка» разработан немецкой компанией Siemens. Он может развивать скорость до 160 километров в час.
ИСТОЧНИК KP.RU