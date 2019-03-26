Дмитрий Маликов написал музыку о пожаре в «Зимней вишне»

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-26T10:25:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный российский певец и композитор Дмитрий Маликов написал музыкальную композицию, которую посвятил жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». «Посвящение» было опубликовано на официальном канале Маликова в YouTube.

Накануне годовщины трагедии Дмитрий Маликов разместил на своем канале музыкальную композицию, которую назвал «Посвящение». Композитор сказал, что эта музыка о страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Трагическая музыка дополнена видеорядом – кадрами с места трагедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/699292" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Маликов написал музыку о "Зимней вишне".Видео: YouTube

«Это было невыносимо больно… В те скорбные дни у меня спонтанно родилась мелодия, которая впоследствии оформилась в музыкальное произведение.. Это была просто моя эмоциональная реакция на происходящее. Пальцы сами двигались по клавиатуре, выдавая рыдающие звуки…», - написал Дмитрий Маликов в своем Instagram.

Певец отметил, что запись музыки была сделана 10 ноября на концерте в Crocus City Hall.

Отметим, что ранее свои произведения, посвященные этой трагедии, представили кемеровский музыкант Алексей Сибирь и 17-летняя жительница Великого Новгорода Ани Галстян.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года. На тот момент в здании, законность перестройки которого стоит одним из вопросов расследования, находилось более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

По факту гибели людей было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Деньги не сгладят душевную боль»: мама погибшего в «Зимней вишне» мальчика о трагедии

Екатерина и Андрей Никулины потеряли в «Зимней вишне» трех человек. Единственного сына - десятилетнего Славу, его тетю и бабушку. Все вместе они были в кинозале и звонили родным в надежде на помощь. Но их не смогли спасти. Супруги рассказали «Комсомольской правде» о том, что пережили год назад. (подробности)

Состояние владельца «Зимней вишни» выросло на десятки миллионов долларов

Денис Штенгелов, который является основным совладельцем бывшего ТЦ «Зимняя вишня», за прошедший год увеличил свое состояние на 50 миллионов долларов. (подробности)

Материалы по делу «Зимней вишни» направлены в Генпрокуратуру

Следственный комитет России завершил расследование по одному из уголовных дел о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта 2018 года. Материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. (подробности)

«В каждой девочке вижу Аришку»: мама погибшей в «Зимней вишне» девочки о жизни после трагедии

- Она была словно ангел, посланный с неба: ласковая, нежная, добрая. Всех любила, особенно животных, и ее все любили. Обожала лошадей. Даже на утренниках в садике хотела быть лошадкой, - рассказывает об Арине мама. (подробности)

Задержан бывший совладелец «Зимней вишни»

Задержан 15-й подозреваемый по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский сейчас находится в Польше. (подробности)

Завершается следствие по делу о пожаре в «Зимней вишне»

По ряду преступлений, которые инкриминируются фигурантам уголовных дел о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», завершается следствие. Об этом сообщили в Следственном комитете России. (подробности)

Год со дня пожара в «Зимней вишне»: что сейчас происходит на месте торгового центра в Кемерове

Сейчас на месте здания ТРЦ - пустырь, огороженный забором. За забором работает строительная техника: к концу августа здесь должен появиться сквер - с музыкальными башнями, сценой, тихой и активной зонами. (подробности)

Памятник-дерево погибшим в «Зимней вишне» привезли в Кемерово

В понедельник, 18 марта, стало известно, что в Кемерово привезли памятник, который создали ульяновские мастера. Он представляет собой дерево вишни. Примечательно, что его плоды изготавливали кузнецы из 72 городов. Каждая веточка - особенная, выполнена в своем стиле. Как видно по фото, на одной из веточек всего две ягодки, на другой - целая гроздь, а на третьей - нежнейший цветок вишни. (подробности)

К памятному камню возле «Зимней вишни» кемеровчане несут цветы и игрушки

Возле камня, установленного на месте стихийного мемориала в память о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, появились цветы и игрушки. Через неделю Кемерово отметит годовщину трагедии. (подробности)

«Детский голос сгорает во лжи»: кемеровчанин посвятил песню погибшим в «Зимней вишне» детям

Трагедия, произошедшая в торговом центре «Зимняя вишня» в марте прошлого года, продолжает отзываться болью в сердцах кемеровчан. Один из жителей города, воин-афганец Алексей Сибирь, 10,5 месяца создавал композицию, которую посвятил погибшим в пожаре детям. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU