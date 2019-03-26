Спортсмен из Кузбасса встретился с Дональдом Трампом в Белом доме
Хоккеист из Кузбасса Дмитрий Орлов встретился с президентом США Дональдом Трампом. Он пришел на прием в Белый дом в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз», который в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли.
Традиционная встреча хоккеистов с президентом состоялась 25 марта. Среди спортсменов в Белом доме оказалось сразу три россиянина: Александр Овечкин. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Спортсмены побеседовали с президентом и сделали фотографии на память, которыми потом поделились в соцсетях.
– Это большая честь для нас быть здесь, встретиться с вами лично. Мы постараемся снова выиграть Кубок Стэнли. У нас та же команда, уже опытная команда. Попробуем сделать это снова, – сказал на встрече с Трампом Овечкин. Президент же пожелал команде удачи в следующем сезоне.
Напомним, что в августе 2018 года Дмитрий Орлов привез в Новокузнецк Кубок Стэнли – приз победителя Национальной хоккейной лиги.
Овечкин пожал Трампу руку в Белом доме.
ИСТОЧНИК KP.RU