2019-03-26T11:13:02+03:00
Общество

Спортсмен из Кузбасса встретился с Дональдом Трампом в Белом доме

Дмитрий Орлов пришел на прием в составе хоккейной команды
Кирилл ЧАЩИН
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Дмитрий Орлов сделал общее фото с президентом США. Фото: instagram/gregoryfilippovДмитрий Орлов сделал общее фото с президентом США. Фото: instagram/gregoryfilippov
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Хоккеист из Кузбасса Дмитрий Орлов встретился с президентом США Дональдом Трампом. Он пришел на прием в Белый дом в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз», который в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли.

Традиционная встреча хоккеистов с президентом состоялась 25 марта. Среди спортсменов в Белом доме оказалось сразу три россиянина: Александр Овечкин. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Спортсмены побеседовали с президентом и сделали фотографии на память, которыми потом поделились в соцсетях.

– Это большая честь для нас быть здесь, встретиться с вами лично. Мы постараемся снова выиграть Кубок Стэнли. У нас та же команда, уже опытная команда. Попробуем сделать это снова, – сказал на встрече с Трампом Овечкин. Президент же пожелал команде удачи в следующем сезоне.

Напомним, что в августе 2018 года Дмитрий Орлов привез в Новокузнецк Кубок Стэнли – приз победителя Национальной хоккейной лиги.

Овечкин пожал Трампу руку в Белом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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