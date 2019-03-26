Спортсмен из Кузбасса встретился с Дональдом Трампом в Белом доме

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-26T11:13:02+03:00

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Хоккеист из Кузбасса Дмитрий Орлов встретился с президентом США Дональдом Трампом. Он пришел на прием в Белый дом в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз», который в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли.

Традиционная встреча хоккеистов с президентом состоялась 25 марта. Среди спортсменов в Белом доме оказалось сразу три россиянина: Александр Овечкин. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Спортсмены побеседовали с президентом и сделали фотографии на память, которыми потом поделились в соцсетях.

– Это большая честь для нас быть здесь, встретиться с вами лично. Мы постараемся снова выиграть Кубок Стэнли. У нас та же команда, уже опытная команда. Попробуем сделать это снова, – сказал на встрече с Трампом Овечкин. Президент же пожелал команде удачи в следующем сезоне.

Напомним, что в августе 2018 года Дмитрий Орлов привез в Новокузнецк Кубок Стэнли – приз победителя Национальной хоккейной лиги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/699268" frameborder="0"></iframe> Овечкин пожал Трампу руку в Белом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU