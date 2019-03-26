Кузбассовцы выздоравливают: в регионе сократилось число больных ОРВИ

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-26T11:00:14+03:00

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В Кузбассе постепенно снижается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Так, за минувшую неделю инфекции атаковали 15 тысяч жителей региона, что на 2,7 тысячи меньше, чем за предыдущую.

С 18 по 24 марта за медицинской помощью обратились 15 952 жителя, больных ОРВИ. Это на 26,5 процента ниже эпидемического порога. Стоит отметить, что на предыдущей неделе к врачам обратились 17,8 тысячи жителей – тогда показатель заболеваемости соответствовал величине эпидемического порога.

В областном центре на неделе с 18 по 24 марта зарегистрировано 3874 случая ОРВИ. Интенсивный показатель составил 69,3 на 10,0 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 13,4.

- За неделю лабораторное исследование клинического материала проведено у 123 больных ОРВИ. У 26 больных заболевания вызваны вирусами гриппа А/H3N2. У 12 больных причиной заболевания явились негриппозные вирусы, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU