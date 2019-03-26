2019-03-26T13:12:22+03:00
Общество

В Новокузнецке закрыли тоннель из-за угрозы обрушения

Сколько участок дороги будет закрыт, неизвестно
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке перекрыли проезд по части проспекта Запсибовцев из-за угрозы обрушения тоннеля. Специалисты сейчас осматривают конструкцию.

Во вторник, 26 марта, в Новокузнецке перекрыли проезд по части проспекта Запсибовцев - накануне в тоннеле были обнаружены трещины. Как рассказали в администрации Новоильинского района города, по обе стороны от тоннеля произошла просадка грунта, которая привела к повреждению конструкции. Сейчас специалисты оценивают повреждения. На сколько будет закрыт проезд, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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