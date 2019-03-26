В Новокузнецке закрыли тоннель из-за угрозы обрушения
Сколько участок дороги будет закрыт, неизвестно
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В Новокузнецке перекрыли проезд по части проспекта Запсибовцев из-за угрозы обрушения тоннеля. Специалисты сейчас осматривают конструкцию.
Во вторник, 26 марта, в Новокузнецке перекрыли проезд по части проспекта Запсибовцев - накануне в тоннеле были обнаружены трещины. Как рассказали в администрации Новоильинского района города, по обе стороны от тоннеля произошла просадка грунта, которая привела к повреждению конструкции. Сейчас специалисты оценивают повреждения. На сколько будет закрыт проезд, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU