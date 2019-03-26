Автобус с пассажирами протаранил Mercedes-Benz в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-26T13:14:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке, на улице Лесной, лоб в лоб столкнулись автобус с пассажирами и автомобиль Mercedes-Benz. В результате пострадал водитель легковушки.

Авария произошла около 17.45 25 марта в районе дома № 27.

- Предварительно установлено, что водитель ПАЗа выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz. 37-летний водитель легкового автомобиля был госпитализирован, сейчас он находится на стационаре, - рассказали в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что в автобусе в момент аварии было два пассажира. Однако транспортное средство не является рейсовым - скорее всего, оно принадлежит одному из новокузнецких предприятий. Пассажиры автобуса, как и 48-летний водитель, в аварии не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU