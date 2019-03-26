В Кузбассе школьница порезала ножом своего пьяного отца

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-26T14:06:48+03:00

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В Кузбассе 17-летняя девушка несколько раз ударила ножом своего отца. Лишенный родительских прав мужчина пришел без приглашения и начал пить.

В ноябре 2018 года 17-летняя жительница Гурьевска пришла домой из школы и увидела в квартире, в которой жила с бабушкой, своего отца, лишенного родительских прав. Мужчина выпивал вместе с друзьями. Бабушки дома не было. Девушка потребовала, чтобы отец вместе с приятелями ушел. Тот начал возмущаться, и они поругались.

- Затем дочь стала отталкивать отца, при этом в руках у нее был кухонный нож, которым она нанесла отцу несколько ножевых ранений, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

После чего потерпевший с компанией покинули квартиру, на улице мужчина почувствовал себя плохо, приятели вызвали ему скорую помощь, он был госпитализирован. Медицинские работники сообщили о криминальной травме пациента в правоохранительные органы. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Со следствием девушка сотрудничала, вину признала. Суд вынес ей предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU