2,5 тонны взрывчатки понадобилось, чтобы взорвать лед на кузбасской реке

СЕГОДНЯ 13:04 2019-03-26T13:25:42+03:00

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В Таштагольском районе на реке Мрассу подорвали лед. В разметке лунок лично участвовал глава Владимир Макута.

Чтобы разрушить лед у Ишкольских островов и в пределах поселка Усть-Кабырза, где обычно происходят заторы, специалистам понадобилось 2,5 тонны взрывчатки. Владимир Макута лично принял участие в разметке лунок для закладки.

«Опыт пропуска паводковых вод, который Владимир Макута получил за время работы в Таштагольском районе, необходим для принятия решения, где, когда и как взрывать. Бывали годы, когда взрывали с вертолета. Нужно учитывать толщину и крепость льда - рыхлый и твердый лед взрывать нужно по-разному. Все это знает глава района и может подсказать взрывникам, которые привыкли иметь дело с горной породой под землей», - рассказали в администрации Таштагольского района.

Владимир Макута лично бурил лунки для взрывчатки Фото: администрация Таштагольского района / Instagram

Отметим, что ранее лед взорвали на Томи, в районе Коммунального моста, в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU