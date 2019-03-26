2019-03-26T13:31:22+03:00
Общество

В Кузбассе родилась первая тройня в 2019 году

Дети появились на свет в Новокузнецке
Кирилл ЧАЩИН
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Малышей почти месяц выхаживали врачиМалышей почти месяц выхаживали врачи
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В Новокузнецке родилась первая в 2019 году тройня в Кузбассе. Врачи месяц выхаживали детей.

Первая в этом году тройня родилась у жителей Новокузнецкого района. Отцу малышей 29 лет, а маме – 27 лет. Появились на свет они 28 февраля при помощи врачей Новокузнецкого перинатального центра.

Мама с малышами находится в отделении патологии новорожденных. Медики почти месяц выхаживали новорожденных. Сейчас они чувствуют себя хорошо и готовы к выписке.

В среду, 27 марта, представители департамента здравоохранения поздравят родителей и вручат им медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой», а также материальную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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