2019-03-26T13:31:11+03:00
Общество

Не смогла вывести: жительница Кузбасса потеряла 790 тысяч на бирже криптовалюты

Женщина доверилась мошенникам и проиграла
Екатерина РОМАНОВА
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Не смогла вывести: Жительница Кузбасса потеряла 790 тысяч на бирже криптовалютыФото: REUTERS.Не смогла вывести: Жительница Кузбасса потеряла 790 тысяч на бирже криптовалютыФото: REUTERS.
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41-летняя жительница Таштагола доверилась консультантам и вложила деньги в криптовалюту. Она мечтала получить доход, но вместо этого лишилась 790 тысяч рублей.

Жительнице Таштагола позвонила девушка-финансовый консультант и стала расписывать прелести заработка на бирже. Консультант рассказала, что сейчас выгоднее всего вкладывать средства в криптовалюту, и объяснила, как положить деньги на электронный счет. Более того, оказалось, что вовсе не обязательно следить самой за биржей: ведь можно доверить управление счетом специалистам.

Сначала все шло хорошо: финансовые помощники заключали сделки, жительница Таштагола добавляла на свой счет еще деньги, чтобы процент дохода, который получит лично она, был больше. В общей сложности женщина вложила 790 тысяч рублей. Но потом она решила вывести средства на свою карту. Однако ни одна из попыток не увенчалась успехом, и тогда решившая подзаработать на криптовалюте женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. По факту мошенничества проводится доследственная проверка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Кузбасские полицейские призывают граждан быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции с денежными средствами по просьбе сторонних лиц, кем бы они не представлялись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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