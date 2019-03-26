В Кузбассе сменился замгубернатора по экономическому развитию

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-26T13:34:09+03:00

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В администрации Кемеровской области произошли очередные кадровые изменения. Должность заместителя губернатора по экономическому развитию покинул Денис Шамгунов.

Как сообщили в администрации, с 1 апреля Денис Шамгунов переходит на работу в департамент труда и занятости населения. Его должность в областном аппарате займет депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Константин Венгер.

Константин Венгер родился 11 октября 1975 года в Прокопьевске. В 1998 году окончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». Кандидат технических наук. Прошел профессиональную переподготовку в 2012 и в 2015 годах в Международном институте менеджмента ЛИНК и Сибирском индустриальном университете соответственно.

Трудовую деятельность Константин Венгер начал в 1995 году в компании «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление № 6», работал на ведущих должностях в крупных компаниях региона. С 2012 года по настоящее время является директором по капитальному строительству и общим вопросам компании «Стройсервис».

ИСТОЧНИК KP.RU