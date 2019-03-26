2019-03-26T14:26:15+03:00
Общество

Липовая справка довела призывника из Кемерова до суда

Молодой человек не пришел на медицинское освидетельствование
Екатерина РОМАНОВА
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25-летний призывник не явился на медицинское освидетельствование в военный комиссариат. В качестве оправдывающего неявку документа мужчина представил поддельную справку.

Житель Кемерова не явился на медицинское освидетельствование в военный комиссариат. А позже представил врачебной комиссии справку, которая подтверждала его невозможность явиться из-за травмы ноги. Врачи засомневались в подлинности документа: на справке отсутствовали дата и номер, название медицинской организации, якобы выдавшей документ, было указано неверно - в том числе на гербовой печати. Были ошибки и в фамилии председателя врачебной комиссии.

Сотрудники прокуратуры проверили подлинность справки и установили, что в поликлинике ее не выдавали. Следовательно, молодой человек представил для оправдания неявки подложный документ.

- Материалы прокуратуры Ленинского района Кемерова направлены для возбуждения уголовного дела в отдел дознания отдела полиции «Ленинский» Управления МВД России по городу Кемерово, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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