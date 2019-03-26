2019-03-26T15:45:10+03:00
Общество

Под Кемеровом откроется центр подготовки бойцов спецназа со всей Сибири

В нем будут принимать экзамен на краповый берет
Кирилл ЧАЩИН
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Под Кемеровом смогут готовить универсальных солдат. Фото: Росгвардия КузбассаПод Кемеровом смогут готовить универсальных солдат. Фото: Росгвардия Кузбасса
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Под Кемеровом откроется центр по подготовке бойцов спецподразделений Росгвардии со всей Сибири. В нем можно будет сдать экзамен на краповый берет.

Как рассказали в пресс-службе кузбасского управления Росгвардии, строительство уникального учебного центра в Кемеровском районе началось в 2016 году за счет федерального бюджета. В нем смогут проходить подготовку все специалисты Росгвардии, получая необходимые навыки в одном месте. В центре будут готовить водителей бронетехники, пулеметчиков, снайперов. Бойцы спецподразделений смогут проходить там горную подготовку и прыгать с парашютом.

- Таких центров в стране очень мало. Он будет направлен на подготовку спецназа, однако там могут проходить обучение и бойцы вневедомственной охраны. Это поможет улучшить подготовку спецназа и всей Росгвардии, - говорит Дмитрий Керсановский, пресс-секретарь Росгвардии Кузбасса. - Самое главное, что теперь в Кузбассе будут сдавать экзамен на краповый берет. Это очень почетное право. Одной из причин, почему такой центр появится у нас, стало то, что в Кемерове находится отряд специального назначения «Кузбасс». Он считается одним из лучших в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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