2019-03-26T18:52:06+03:00
Общество

В Кузбассе выбрали медиаперсону года

Состоялось награждение лауреатов и победителей премии «Авант-ПЕРСОНА 2019»
Кирилл ЧАЩИН
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Евгений Востриков (слева) получил диплом победителя в номинации «Медиаперсона»Евгений Востриков (слева) получил диплом победителя в номинации «Медиаперсона»
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В Кузбассе отметили лауреатов и победителей восьмой премии «Авант-ПЕРСОНА 2019», в которой участвуют представители бизнеса. В этом году у премии появилась новая номинация – «Медиаперсона».

Новая номинация «Медиаперсона» была учреждена в этом году совместно с генеральным информационным партнером Региональным Медиахолдингом «Кузбасс». Она присуждается за продвижение регионального бизнеса в стране и мире. Победителем в этой номинации стал президент Клуба инвесторов Кузбасса, генеральный директор АО «Кузбасский технопарк» – Евгений Востриков.

Отметим, что в номинации «Событие/проект» победил Дизайнер и креативный директор компании POWER Владимир Черепанов. Он создал единую дизайн-систему Шерегеша.

В номинации «Компания» победили: сельскохозяственное предприятие «Михайловское» и кондитерская фабрика «Конфалье».

Лучшими в номинации «Предприниматель» стали Александр Сухинин, директор, учредитель ГК «Деревенский молочный завод» и руководитель Группы компаний «Профикс» Никита Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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