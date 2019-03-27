В Кузбассе автомобиль сбил ребенка
В Ленинске-Кузнецком водитель автомобиля сбил мальчика на пешеходном переходе. В Сети появилось видео ДТП.
Инцидент произошел во вторник, 26 марта на проспекте Ленина. В социальной сети появились кадры момента ДТП, снятые на видеорегистратор водителя. На видео видно, как ребенок выбегает на дорогу из-за стояще на встречной полосе машины и попадает под удар автомобиля. От удара ребенка отбрасывает на несколько метров. Мальчик тут же встает и отряхивается. Пользователи соцсети отмечают, что ребенок серьезно не пострадал.
Многие пользователи соцсети отметили, что ребенок сам виноват, потому что не убедился в безопасности перехода.
Ребенок попал под колеса.
ИСТОЧНИК KP.RU