2019-03-27T03:23:40+03:00
Происшествия

В Кузбассе автомобиль сбил ребенка

Момент аварии попал на видео
Кирилл ЧАЩИН
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Мальчик серьезно не пострадалМальчик серьезно не пострадал
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В Ленинске-Кузнецком водитель автомобиля сбил мальчика на пешеходном переходе. В Сети появилось видео ДТП.

Инцидент произошел во вторник, 26 марта на проспекте Ленина. В социальной сети появились кадры момента ДТП, снятые на видеорегистратор водителя. На видео видно, как ребенок выбегает на дорогу из-за стояще на встречной полосе машины и попадает под удар автомобиля. От удара ребенка отбрасывает на несколько метров. Мальчик тут же встает и отряхивается. Пользователи соцсети отмечают, что ребенок серьезно не пострадал.

Многие пользователи соцсети отметили, что ребенок сам виноват, потому что не убедился в безопасности перехода.

Ребенок попал под колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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