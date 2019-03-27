2019-03-27T05:46:28+03:00
Происшествия

Оперативники ФСБ накрыли подпольных оружейников в Кузбассе

Преступники собирали бомбы и стрелковое оружие
Кирилл ЧАЩИН
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Любителям оружия грозит срок. Кадр: оперативная съемка ФСБ.Любителям оружия грозит срок. Кадр: оперативная съемка ФСБ.
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В Белове оперативники ФСБ и полицейские задержали кузбассовцев, которые подпольно собирали бомбы, оружие и боеприпасы. Незаконный арсенал был найден также в квартире жителя Новокузнецка.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области, у организатора незаконной мастерской в Белове была найдена снайперская винтовка «Мосина», два пистолета, револьвер, карабин, ружье, порох, пять гранат, два самодельных взрывных устройства, две с половиной тысячи единиц боеприпасов различного калибра и прочее.

У жителя Новокузнецка также изъяли восемь затворов, четыре газовые трубки, двадцать восемь спусковых скоб, две металлические трубки, пистолетный магазин, три предохранителя пистолета ПМ и пять бойков от пистолета.

Изъятое оружие и комплектующие направлены на исследование экспертам ГУ МВД России по Кемеровской области. Изготовителям оружия грозит до пяти лет тюрьмы.

Арсенал нашли у жителя Кузбасса. Оперативная съемка ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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