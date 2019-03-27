Оперативники ФСБ накрыли подпольных оружейников в Кузбассе
В Белове оперативники ФСБ и полицейские задержали кузбассовцев, которые подпольно собирали бомбы, оружие и боеприпасы. Незаконный арсенал был найден также в квартире жителя Новокузнецка.
Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области, у организатора незаконной мастерской в Белове была найдена снайперская винтовка «Мосина», два пистолета, револьвер, карабин, ружье, порох, пять гранат, два самодельных взрывных устройства, две с половиной тысячи единиц боеприпасов различного калибра и прочее.
У жителя Новокузнецка также изъяли восемь затворов, четыре газовые трубки, двадцать восемь спусковых скоб, две металлические трубки, пистолетный магазин, три предохранителя пистолета ПМ и пять бойков от пистолета.
Изъятое оружие и комплектующие направлены на исследование экспертам ГУ МВД России по Кемеровской области. Изготовителям оружия грозит до пяти лет тюрьмы.
Арсенал нашли у жителя Кузбасса. Оперативная съемка ФСБ.
ИСТОЧНИК KP.RU