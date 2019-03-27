Россельхозбанк и Роскачество докажут органическое происхождение фермерской продукции

СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-27T09:12:03+03:00

Изменить размер текста: A A

АО «Россельхозбанк» и АНО «Российская система качества» в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве проведут для аграриев серию обучающих мероприятий по внедрению международных стандартов, применяемых к органической продукции. Особое внимание предполагается уделить малому и среднему бизнесу, который строит свою долгосрочную стратегию на экологической составляющей и натуральных подходах к производству продукции.

С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 03.08.2018 №280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», где запланировано создавать защищенный бренд отечественной чистой, «зеленой» продукции, который должен подтверждать, что использование только безопасных для здоровья человека технологий. По мнению экспертов круглого стола, сертификация органической продукции по международным стандартам существенно повысит добавленную стоимость отечественных товаров на международных рынках. Так, например, в Германии органическая продукция реализуется по цене, в среднем, на 30 процентов дороже.

ИСТОЧНИК KP.RU