Россельхозбанк совместно c Роскачеством проведут экспертизу фермерской продукции

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-27T09:09:17+03:00

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Для реализации проекта была выбрана площадка ежегодного фестиваля «СВОЁ». На мероприятиях будут размещены мобильные лаборатории, где эксперты Роскачества проведут исследования фермерских продуктов питания на соответствие существующим нормам. По результатам экспертизы лучшие производители получат сертификат, подтверждающий соответствие российским стандартам качества.

В 2019 году Россельхозбанк проведет фестиваль «СВОЁ» в пяти городах. Первый фермерский фестиваль был организован Банком в 2017 году. В 2018 году мероприятие вышло на федеральный уровень и состоялось в Туле, Ижевске, Великом Новгороде и Москве. Свыше 400 фермеров из разных регионов страны представили на фестивале различные подотрасли сельского хозяйства. Натуральную и полезную продукцию российских фермерских хозяйств попробовали и приобрели свыше 200 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU