Между Новосибирском и Новокузнецком запустят авиасообщение
Из Новокузнецка можно будет улететь в Новосибирск. Новое авиасообщение запустит компания S7 Airlines уже в апреле.
Как рассказали в новосибирском аэропорту «Толмачево», первый рейс S7 5361 Новосибирск - Новокузнецк запланирован на 15 апреля. Из Новосибирска самолет будет вылетать в 11.00 и приземляться в новокузнецком аэропорту в 12.10. Обратный рейс S7 5362 вылетает из Новокузнецка в Новосибирск в 12.50 и прибывает в «Толмачево» в 13.55. Планируется, что рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.
Курсировать между сибирскими городами будут воздушные суда Embraer 170, рассчитанные на перевозку 78 пассажиров в салоне экономического класса.
В «Толмачево» отметили, что направление из Новосибирска в Новокузнецк и обратно входит в перечень субсидируемых маршрутов в рамках постановления Правительства России № 1242.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала о запуске авиасообщения между Кемеровом и Красноярском.
ИСТОЧНИК KP.RU