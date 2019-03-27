Между Новосибирском и Новокузнецком запустят авиасообщение

СЕГОДНЯ 06:57 2019-03-27T07:47:22+03:00

Курсировать между сибирскими городами будут воздушные суда Embraer 170, рассчитанные на перевозку 78 пассажиров Фото: Максим Бугаев / аэропорт Толмачево

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Из Новокузнецка можно будет улететь в Новосибирск. Новое авиасообщение запустит компания S7 Airlines уже в апреле.

Как рассказали в новосибирском аэропорту «Толмачево», первый рейс S7 5361 Новосибирск - Новокузнецк запланирован на 15 апреля. Из Новосибирска самолет будет вылетать в 11.00 и приземляться в новокузнецком аэропорту в 12.10. Обратный рейс S7 5362 вылетает из Новокузнецка в Новосибирск в 12.50 и прибывает в «Толмачево» в 13.55. Планируется, что рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

Курсировать между сибирскими городами будут воздушные суда Embraer 170, рассчитанные на перевозку 78 пассажиров в салоне экономического класса.

В «Толмачево» отметили, что направление из Новосибирска в Новокузнецк и обратно входит в перечень субсидируемых маршрутов в рамках постановления Правительства России № 1242.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о запуске авиасообщения между Кемеровом и Красноярском.

ИСТОЧНИК KP.RU