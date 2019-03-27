Экс-гендиректора «Кузбассразрезугля» обвиняют в крупном мошенничестве

СЕГОДНЯ 07:29 2019-03-27T08:36:14+03:00

По данным следствия, Михаил Абызов действовал в рамках преступного сообщества, которое сам создал

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В Москве задержан бывший генеральный директор «Кузбассразрезугля», в последнее время занимавший должность министра Открытого правительства, Михаил Абызов. Экс-руководителя обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве.

Как сообщили в Следственном комитете России, Михаил Абызов был задержан 26 марта. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/699449" frameborder="0"></iframe> СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова.

Следствие считает, что с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов был бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций. Тогда же он создал и возглавил преступное сообщество.

- Действуя в соучастии с иными лицами, он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 миллиардов рублей, принадлежащие «Сибирской энергетической компании» и «Региональным электрическим сетям». Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ближайшее время в отношении Абызова будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Михаил Абызов родился 3 июня 1972 года в Минске. С 2005 по 2006 год был генеральным директором «Управляющей компании «Кузбассразрезуголь». С 2012 по 2018 год являлся министром России - отвечал за вопросы «Открытого правительства».

ИСТОЧНИК KP.RU