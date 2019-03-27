Экс-гендиректора «Кузбассразрезугля» обвиняют в крупном мошенничестве
В Москве задержан бывший генеральный директор «Кузбассразрезугля», в последнее время занимавший должность министра Открытого правительства, Михаил Абызов. Экс-руководителя обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве.
Как сообщили в Следственном комитете России, Михаил Абызов был задержан 26 марта. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова.
Следствие считает, что с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов был бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций. Тогда же он создал и возглавил преступное сообщество.
- Действуя в соучастии с иными лицами, он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 миллиардов рублей, принадлежащие «Сибирской энергетической компании» и «Региональным электрическим сетям». Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В ближайшее время в отношении Абызова будет решен вопрос об избрании меры пресечения.
Михаил Абызов родился 3 июня 1972 года в Минске. С 2005 по 2006 год был генеральным директором «Управляющей компании «Кузбассразрезуголь». С 2012 по 2018 год являлся министром России - отвечал за вопросы «Открытого правительства».
ИСТОЧНИК KP.RU