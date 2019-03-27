2019-03-27T08:22:19+03:00
Общество

Пять тысяч кузбассовцев переселят из аварийного жилья

Соответствующий документ подписал Дмитрий Медведев
Екатерина БОРМОТОВА
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За три года в Кемеровской области расселят жильцов с 98,23 тысячи квадратных метровЗа три года в Кемеровской области расселят жильцов с 98,23 тысячи квадратных метровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кузбассе за три года из аварийного жилья переселят больше пяти тысяч человек. Соответствующие документы подписал Дмитрий Медведев.

Председатель правительства подписал два документа, которые регламентируют порядок переселения людей из аварийного жилья, которое признано таковым на 1 января 2017 года. Каждый год субъекты России будут получать на эти цели из федеральной казны по 35 миллиардов рублей.

Самый большой объем расселения на ближайшие три года запланирован в Республике Саха (Якутия) – 206,08 тысяч квадратных метров, Пермском крае – 103,45 тысячи квадратных метров и Кемеровской области – 98,23 тысячи квадратных метров. При этом в Кузбассе из аварийного жилья будут переселены 5,39 тысячи человек. Планируется, что в 2019 году программа переселения затронет 370 человек, в 2020 – 2,5 тысячи и стольких же в 2021.

ИСТОЧНИК KP.RU

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