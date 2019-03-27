Двух подозреваемых в преступлении разыскивают в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 08:47 2019-03-27T08:47:30+03:00

Зухал Шарипов 1992 года рождения Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке по подозрению в совершении преступления разыскивают двух мужчин. Оперативники распространили фото разыскиваемых.

Сотрудники уголовного розыска ищут Зухала Шарипова 1992 года рождения и Ализамина Мехтиева 1974 года рождения. Мужчин подозревают в совершении преступления.

Приметы Зухала Шарипова: рост около 185 сантиметров, крепкого телосложения. Приметы Ализамина Мехтиева: рост 185 сантиметров, плотного телосложения.

Ализамин Мехтиев 1974 года рождения Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-74-93-29, 8-(3843)-57-44-74 или «02». Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU