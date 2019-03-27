Анатолий Закусилов стал прокурором Кемерова
Ранее он работал в прокуратуре Кемеровского района
Анатолий Закусилов последние 10 лет работал в прокуратуре Кемеровского района
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Анатолий Закусилов назначен прокурором Кемерова. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.
С 2009 года Анатолий Закусилов работал в прокуратуре Кемеровского района, а с недавнего времени возглавил прокуратуру Кемерова.
Как сообщала «Комсомольская правда», бывший прокурор Кемерова Олег Заратовский приказом генпрокурора переведен в Новокузнецк. Последнее место оставалось вакантным с ноября прошлого года - бывший прокурор Новокузнецка вышел на пенсию.
ИСТОЧНИК KP.RU