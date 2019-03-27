Анатолий Закусилов стал прокурором Кемерова

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-27T09:10:11+03:00

Анатолий Закусилов последние 10 лет работал в прокуратуре Кемеровского района

Ранее он работал в прокуратуре Кемеровского района

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Анатолий Закусилов назначен прокурором Кемерова. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.

С 2009 года Анатолий Закусилов работал в прокуратуре Кемеровского района, а с недавнего времени возглавил прокуратуру Кемерова.

Как сообщала «Комсомольская правда», бывший прокурор Кемерова Олег Заратовский приказом генпрокурора переведен в Новокузнецк. Последнее место оставалось вакантным с ноября прошлого года - бывший прокурор Новокузнецка вышел на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU