Новокузнецкой пекарне запретили готовить выпечку с кремом
В Новокузнецке пекарне, которая находится на улице Новаторов, 14, запретили готовить выпечку с кремом. Это связано с нарушениями санитарного законодательства.
Нарушения нашли сотрудники Управления Роспотребнадзора. В частности, в пекарне не соблюдалась технологическая поточность, нарушался температурный режим хранения начинок для производства изделий. Кроме того, у пекарни нет технической документации на производство продукции.
Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения. Своим решением он запретил пекарне 30 суток готовить и реализовывать кондитерские изделия с кремом. Приставы уже опечатали рабочие места, сообщили в УФССП по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU