Новокузнецкой пекарне запретили готовить выпечку с кремом

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-27T09:47:36+03:00

Выпечку с кремом пекарня не сможет готовить 30 суток Фото: УФССП по Кемеровской области

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В Новокузнецке пекарне, которая находится на улице Новаторов, 14, запретили готовить выпечку с кремом. Это связано с нарушениями санитарного законодательства.

Нарушения нашли сотрудники Управления Роспотребнадзора. В частности, в пекарне не соблюдалась технологическая поточность, нарушался температурный режим хранения начинок для производства изделий. Кроме того, у пекарни нет технической документации на производство продукции.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения. Своим решением он запретил пекарне 30 суток готовить и реализовывать кондитерские изделия с кремом. Приставы уже опечатали рабочие места, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU