Кузбассовец напал на врача с ножом из-за справки в санаторий

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-27T11:10:18+03:00

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В Прокопьевске местный житель напал на врача с ножом. Поводом стал отказ женщины выписать ему справку для санаторно-курортного лечения.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в Прокопьевской городской больнице № 3. Мужчина напал на заведующую терапевтическим отделением с ножом, который принес из дома. Он нанес женщине три удара в грудную клетку и руки, после чего на помощь пострадавшей пришли сотрудники медучреждения.

- Как рассказал обвиняемый, у него возникло неприязненное отношение к врачу из-за того, что она не выдала ему справку для санаторно-курортного лечения, поскольку он не представил необходимые документы, - отметили в прокуратуре Кемеровской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Прокурор утвердил обвинительное заключение, после чего дело было направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU