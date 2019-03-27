2019-03-27T12:19:49+03:00
Общество

Кузбасс увеличил поддержку бизнеса с 16 до 124 миллионов

Общий объем финансирования региональных программ по поддержке предпринимательства составит более 1 миллиарда рублей
Екатерина БОРМОТОВА
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Общий объем финансирования региональных программ по поддержке предпринимательства составит более 1 миллиарда рублейОбщий объем финансирования региональных программ по поддержке предпринимательства составит более 1 миллиарда рублей
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В Кемеровской области увеличено региональное финансирование по государственной программе поддержки малого и среднего бизнеса. Оно составит 124 миллиона вместо 16.

О реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президентом Владимиром Путиным, рассказал заместитель губернатора по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексей Крупин. Он отметил, что по решению губернатора Сергея Цивилева впервые региональное финансирование по государственной программе поддержки бизнеса увеличено с 16 до 124 миллионов рублей. Эта мера позволила привлечь в Кузбасс федеральную субсидию на поддержку малого и среднего бизнеса, которая составила 946 миллионов рублей, что в 15 раз больше прежней.

Как пояснил Крупин, средства будут направлены на поддержку бизнеса в моногородах, на производственных предприятиях, в организациях проката спортивного оборудования и инвентаря. Также в регионе будет создан экспортный центр, через который малые и средние предприниматели смогут реализовывать свою продукцию.

- Одна из наших стратегических целей по итогам выполнения региональных программ в рамках нацпроекта - это увеличение доли малого бизнеса в валовом региональном продукте, сейчас эта цифра составляет порядка 16 процентов, к 2024 году мы поставили себе цель довести показатель до 40 процентов, - отметил Алексей Крупин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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