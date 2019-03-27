2019-03-27T13:55:45+03:00
Общество

Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова

Скидка действовала с конца 2017 года при оплате проезда картой
Екатерина БОРМОТОВА
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Депутаты обратились в РЭК, чтобы сохранить скидку для тех, кто оплачивает проезд по картеДепутаты обратились в РЭК, чтобы сохранить скидку для тех, кто оплачивает проезд по картеФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове отменили скидку на проезд в общественном транспорте. Это решение было принято на очередном заседании Кемеровского городского Совета народных депутатов 27 марта.

Мера социальной поддержки, когда при оплате проезда картой горожане могли получить скидку в 50 копеек, была принята городским Советом в 2017 году.

- Сегодня по представлению прокурора мы были вынуждены отменить свое решение о компенсации на проезд в общественном транспорте гражданам, которые отплачивают свой проезд по карте, - пояснил «Комсомольской правде» председатель горсовета Николай Сенчуров. - По мнению прокурора, это решение идет вразрез с федеральным законодательством, а также не входит в сферу компетенции органов местного самоуправления. Мы было обязаны с ним согласиться.

Депутат отметил, что сегодня же горсовет вышел с инициативой в адрес Региональной энергетической комиссии Кемеровской области, которая является компетентным органом в решении данного вопроса. Депутаты просят РЭК принять решение о сохранении скидки тем, кто оплачивает проезд по карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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