2019-03-27T14:01:17+03:00
Происшествия

Вместо отдыха - больница: жительница Кузбасса пострадала в крымских горах

Спасателям пришлось транспортировать пострадавшую вниз по горному склону
Екатерина БОРМОТОВА
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Спасатели транспортировали женщину по скальному рельефу вниз по склону и передали медикам Фото: ГУ МЧС по Республике КрымСпасатели транспортировали женщину по скальному рельефу вниз по склону и передали медикам Фото: ГУ МЧС по Республике Крым
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Жительница Кемеровской области пострадала на отдыхе в Республике Крым. Женщина оступилась и повредила ногу в горах.

Инцидент произошел днем 26 марта. Во время прогулки в районе историко-культурного музея-заповедника Чуфут-Кале жительница Кузбасса оступилась и повредила ногу. К месту выехали спасатели, которые оказали пострадавшей первую помощь.

- Спасатели провели иммобилизацию травмированной конечности с использованием вакуумной шины. После этого при помощи специальных носилок они транспортировали женщину по скальному рельефу вниз по склону, где передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

В ведомстве уточнили, что скорая доставила женщину в Бахчисарайскую городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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