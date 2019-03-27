Вместо отдыха - больница: жительница Кузбасса пострадала в крымских горах
Жительница Кемеровской области пострадала на отдыхе в Республике Крым. Женщина оступилась и повредила ногу в горах.
Инцидент произошел днем 26 марта. Во время прогулки в районе историко-культурного музея-заповедника Чуфут-Кале жительница Кузбасса оступилась и повредила ногу. К месту выехали спасатели, которые оказали пострадавшей первую помощь.
- Спасатели провели иммобилизацию травмированной конечности с использованием вакуумной шины. После этого при помощи специальных носилок они транспортировали женщину по скальному рельефу вниз по склону, где передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.
В ведомстве уточнили, что скорая доставила женщину в Бахчисарайскую городскую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU