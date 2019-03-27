2019-03-27T13:56:42+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса избила маленького сына из-за плача

У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Белове местная жительница избила своего маленького сына, который долго плакал. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

По версии следствия, инцидент произошел, когда женщина находилась с ребенком дома. Мальчик заплакал и долго не успокаивался, чем разозлил мать. Чтобы успокоить сына, женщина взяла его на руки, ударила по голове и лицу, а затем стала трясти за голову. Беловчанка успокоилась только тогда, когда увидела на лице ребенка кровоподтек. После женщина позвонила родственнице и рассказала о случившемся: последняя вызвала скорую помощь, однако горе-мать, испугавшись, отменила вызов. Женщина пояснила медикам, что у сына режутся зубы.

- На следующий день она написала смс своей знакомой, рассказав, что накануне ударила ребенка. Знакомая обратилась к ее сестре, с которой вместе пришла, чтобы осмотреть мальчика. Женщины, видя состояние малыша, попросили мать обратиться за медицинской помощью, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что сейчас мальчик находится в доме ребенка, а его мать хотят лишить родительских прав. Примечательно, что женщина признается в избиении сына, однако отрицает, что могла причинить тяжкий вред его здоровью. Уголовное дело, возбужденное в отношении 31-летней горожанки, передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вместо отдыха - больница: жительница Кузбасса пострадала в крымских горах
Врачи рассказали о состоянии школьницы, на которую упал кусок льда в Кемерове
Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова
Кузбасс увеличил поддержку бизнеса с 16 до 124 миллионов
Кузбассовец напал на врача с ножом из-за справки в санаторий
Новокузнецкой пекарне запретили готовить выпечку с кремом
Россельхозбанк и Роскачество докажут органическое происхождение фермерской продукции
Анатолий Закусилов стал прокурором Кемерова
Россельхозбанк совместно c Роскачеством проведут экспертизу фермерской продукции
Двух подозреваемых в преступлении разыскивают в Новокузнецке
Пять тысяч кузбассовцев переселят из аварийного жилья
Экс-гендиректора «Кузбассразрезугля» обвиняют в крупном мошенничестве
Между Новосибирском и Новокузнецком запустят авиасообщение
Жители Кузбасса вновь ощутили подземные толчки