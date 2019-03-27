Жительница Кузбасса избила маленького сына из-за плача

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-27T13:56:42+03:00

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В Белове местная жительница избила своего маленького сына, который долго плакал. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

По версии следствия, инцидент произошел, когда женщина находилась с ребенком дома. Мальчик заплакал и долго не успокаивался, чем разозлил мать. Чтобы успокоить сына, женщина взяла его на руки, ударила по голове и лицу, а затем стала трясти за голову. Беловчанка успокоилась только тогда, когда увидела на лице ребенка кровоподтек. После женщина позвонила родственнице и рассказала о случившемся: последняя вызвала скорую помощь, однако горе-мать, испугавшись, отменила вызов. Женщина пояснила медикам, что у сына режутся зубы.

- На следующий день она написала смс своей знакомой, рассказав, что накануне ударила ребенка. Знакомая обратилась к ее сестре, с которой вместе пришла, чтобы осмотреть мальчика. Женщины, видя состояние малыша, попросили мать обратиться за медицинской помощью, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что сейчас мальчик находится в доме ребенка, а его мать хотят лишить родительских прав. Примечательно, что женщина признается в избиении сына, однако отрицает, что могла причинить тяжкий вред его здоровью. Уголовное дело, возбужденное в отношении 31-летней горожанки, передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU