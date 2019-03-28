2019-03-28T03:23:35+03:00
Общество

Опасную шаурмичную закрыли в Кемерове

Она располагается на проспекте Октябрьском
Екатерина БОРМОТОВА
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Шаурмичная на проспекте Октябрьском не будет работать два месяцаШаурмичная на проспекте Октябрьском не будет работать два месяцаФото: Ольга Крыльцова
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В Кемерове из-за антисанитарии закрыли точку по продаже шаурмы. Здесь нашли множество нарушений.

Проверку провели сотрудники Роспотребнадзора. В результате оказалось, что в помещении общепита, расположенном на проспекте Октябрьском, 78В, нарушены санитарно-эпидемиологические требования.

В частности, торговая точка не оборудована системами внутреннего водовода и канализации, отсутствуют условия для мытья посуды, готовая продукция хранится на витринах без охлаждения.

В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники Управления составили административный протокол – материалы передали в Ленинский районный суд. По решению суда опасная шаурмичная была закрыта на 60 суток.

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В Кемерове из-за антисанитарии закрыли шаурмичную

В пресс-службе Управления ФССП России по Кемеровской области сообщили, что руководителя нарушали правила приготовления пищи, хранения продуктов. В павильоне не было водопровода и канализации. Сюда привозили воду неизвестного происхождения. Кроме того, не было технической документации. (подробности)

Новокузнечане попали в больницу из-за шаурмы

Новокузнечанка Ангелина рассказала новостному порталу city-n о том, что они вместе с другом решили перекусить и по дороге зашли в один из киосков сети быстрого питания. Девушка уже бывала здесь, однако в этот раз все пошло не так. Разделив готовую шаурму пополам, они с другом съели импровизированный обед. А уже через пару часов оба почувствовали себя настолько плохо, что, почти теряя сознание, вызвали скорую помощь. Врачам пришлось оказывать первую помощь девушке у нее дома, и лишь после этого ее доставили в больницу. (подробности)

В Кузбассе готовили шаурму в павильоне с кишечной палочкой

Сотрудники Роспотребнадзора Кузбасса проверили павильон, где была организована продажа шаурмы. В результате проверки специалисты выявили множество нарушений. Например, верхняя одежда шаурмиста находилась в производственном помещении, отсутствовала аптечка, а на ручках крана были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. (подробности)

Павильон с опасной шаурмой закрыли в Кузбассе

В ходе проверки специалисты кузбасского Роспотребнадзора установили, что павильон не оборудован системой централизованного водоснабжения и канализации, в нем нет туалета для персонала и посетителей, отсутствует моечная кухонной посуды, умывальники для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Кроме того, персонал не проходил анализы на носительство возбудителей кишечных инфекций – данная информация не прописана в их медкнижках. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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