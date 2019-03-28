Заседание по делу о вымогательстве акций разреза «Инской» закрыли для СМИ

СЕГОДНЯ 04:28 2019-03-28T05:43:18+03:00

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В Кемерове состоялось очередное заседание по уголовному делу о вымогательстве акций разреза «Инской». В этот раз оно было закрытым для СМИ - с таким ходатайством выступил собственник разреза Антон Цыганков.

В Центральном районном суде Кемерова 27 марта прошло очередное заседание по делу вымогательства акций разреза «Инской». Суд заслушал показания собственника разреза Антона Цыганкова - правда, прессу в зал не пустили. Цыганков ходатайствовал о проведении закрытого слушания ввиду того, что опасается за свою жизнь. Суд удовлетворил ходатайство предпринимателя.

Напомним, громкое уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2016 года. Тогда по подозрению в вымогательстве 51 процента акций разреза «Инской» у предпринимателя Антона Цыганкова были задержаны экс-руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин, старший следователь Артемий Шевелев, бывший сотрудник ведомства Сергей Крюков, два бывших вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванов, областная чиновница Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигор. Сейчас все они обвиняются в вымогательстве. Бывшим сотрудникам кузбасского Следкома также инкриминируется превышение должностных полномочий, а Сергею Калинкину - получение от бизнесмена Щукина взяток в виде двух автомобилей BMW X5.

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ИСТОЧНИК KP.RU