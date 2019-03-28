2019-03-28T05:05:29+03:00
Общество

В Новокузнецке ищут пропавшего 10 дней назад мужчину

Информацию о поисках разместили волонтеры
Екатерина БОРМОТОВА
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Пропавшего Виктора Пелюшенко ищут родственники и волонтеры Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"Пропавшего Виктора Пелюшенко ищут родственники и волонтеры Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке ищут мужчину, который пропал 10 дней назад. Информацию о поисках разместили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

49-летний Виктор Пелюшенко пропал 18 марта. С того времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, черные с проседью волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в темно-сиреневый пуховик, песочные брюки и черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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