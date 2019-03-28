В Новокузнецке ищут пропавшего 10 дней назад мужчину
Информацию о поисках разместили волонтеры
Пропавшего Виктора Пелюшенко ищут родственники и волонтеры Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке ищут мужчину, который пропал 10 дней назад. Информацию о поисках разместили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
49-летний Виктор Пелюшенко пропал 18 марта. С того времени о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, черные с проседью волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в темно-сиреневый пуховик, песочные брюки и черные ботинки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU