Кемеровчанин сыграл полицейского в сериале на Первом канале

СЕГОДНЯ 05:47 2019-03-28T06:02:11+03:00

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Кемеровчанин Станислав Моторный снялся в сериале «А у нас во дворе», который вышел на Первом канале. Он сыграл полицейского в одном из эпизодов в четвертой серии. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram.

«Если вам интересно, зачем я переодевался в полицейского, то смотрите сегодня (вторник) в 21.30 (моя серия будет в 22.30) на Первом (ПЕРВОМ) канале!!! Сериал!!! «А у нас во дворе», 2-й сезон!!! 4-я серия лучшая, отвечаю», - написал Станислав Моторный.

Ранее Станислав Моторный играл в КВН в составе команды «КемБридж», принимал участие в Вышей лиге КВН.

Сериал «А у нас во дворе» повествует о том, как бывший полицейский, которого играет Сергей Пускепалис, расследует различные происшествия, случившиеся в московском дворе.

Кузбассовец появился на несколько минут в четвертой серии. Кадр: Первый канал

ИСТОЧНИК KP.RU