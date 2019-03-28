В Кемерове 200 человек эвакуировались из горящей высотки

СЕГОДНЯ 06:14 2019-03-28T06:34:39+03:00

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В Кемерове из горящего 16-этажного дома эвакуировались 200 человек. Причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, в 22.42 в противопожарную службу поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме по улице Сибиряков-Гвардейцев. На место экстренно выехали 11 пожарных машин и 36 спасателей.

- На момент прибытия первого подразделения горел утеплитель стены снаружи дома на десятом этаже. Самостоятельно эвакуировались 200 человек. Из них 50 детей. В результате пожара на 10-м и 11-м этажах обгорел утеплитель наружной стены на площади 12 квадратных метров, - рассказали в МЧС. - Предварительная причина - неосторожность при курении. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 22.59.

По словам пользователя соцсети, пока пожарные ехали до места ЧП, некоторые жильцы самостоятельно при помощи шланга тушили утеплитель, который очень быстро разгорался. Жители дома возмутились тем, что утеплитель смог так легко загореться, хотя он должен быть негорючим.

Обгорело 12 квадратных метров. Фото: Светлана Савченко

ИСТОЧНИК KP.RU